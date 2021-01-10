Над Арктикою закрилася рекордна озонова діра

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
наука
3,4 т.
Над Арктикою закрилася найдовша озонова діра

Над Арктикою наприкінці грудня 2020 року повністю закрилася рекордна озонова діра.

Як повідомляється на сайті Всесвітньої метеорологічної організації, вона була найдовшою, а також однією з найбільших і найглибших за 40 років.

Озонова діра.

До максимальних розмірів – 24,8 млн кв. км – діра виросла 20 вересня. Вона виникла через постійну присутність в атмосфері речовин, які руйнують озоновий шар, а зростанню сприяв сильний полярний вихор і дуже низькі температури в стратосфері.

Озонова діра представляє собою виснаження озонового шару, який стримує ультрафіолетове випромінювання. Збільшення останнього здатне завдати шкоди людям і тваринам, а також призводить до нагрівання Світового океану і зростання смертності серед морських істот і рослин.

У вересні озонова діра зросла до 24,8 млн кв. км.

У 1985 році був розроблений Монреальський протокол щодо захисту озонового шару Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2020 роки над Арктикою раптово затягнулася найбільша озонова діра.

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