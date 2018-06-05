Набагато раніше: з'явилася ще одна версія появи життя на Землі

Американські вчені прийшли до висновку, що континентальна кора Землі утворилася раніше ніж 350 мільйонів років після формування Сонячної системи. Тобто життя на планеті могло зародитися набагато раніше, ніж прийнято вважати.

Дослідники Чиказького університету у США проаналізували співвідношення ізотопів стронцію у включеннях апатиту в породах на півночі Канади, передає "Лента.ру".

Це дозволило визначити зміст кремнезему 4,2 - 4,4 мільярдів років тому, яке виявилося достатнім, щоб прийти до висновку про існування континентальної кори у той час.

Відзначається, що це суперечить традиційному уявленню, згідно з яким земна кора була гарячою і сухою протягом півтора мільярда років після її утворення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, настання кінця світу на Землі нібито станеться влітку 2018 року.