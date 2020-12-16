На Землю вперше за 44 роки доставили місячний ґрунт

У Китаї успішно приземлилася капсула безпілотного космічного апарату "Чан'е-5" зі зразками місячного ґрунту.

Про це повідомило Китайське національне космічне управління. Уперше за 44 роки на Землю доставили зразки з поверхні Місяця.

Спеціальна команда зробить первинну обробку капсули, а потім за допомогою літака доставить її до Пекіна, де її відкриють і витягнуть контейнер із місячними зразками.

Як повідомило видання China Daily, процес підготовки до входження в атмосферу Землі орбітального модуля почався приблизно о 19:00 за київським часом 16 грудня. Капсула відокремилася на висоті близько 5 тис. км над південною частиною Атлантичного океану.

На висоті близько 10 км від земної поверхні модуль випустив парашути й успішно приземлився.

Усього в капсулі має бути близько 2 кг місячного ґрунту. З них 0,5 кг посадковий модуль дістав із глибини 2 метри, пробуривши невелику свердловину. Решту 1,5 кг було зібрано безпосередньо з поверхні земного супутника.

Космічний апарат "Чан'е-5" запустили ракетою-носієм "Чанчжен-5" 23 листопада, а 1 грудня посадковий модуль успішно здійснив посадку в Океані Бур у західній частині видимої сторони Місяця.

До цього останній раз зразок геологічних порід Місяця на землю доставив радянський космічний апарат "Луна-24" 1976 року.

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