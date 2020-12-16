На Землю вперше потрапило багато матеріалу з астероїда. Фото

Вчені виявили в капсулі, яка тиждень тому повернулася з далекого космосу, зразки породи з астероїда Рюгу.

Їх взяв ще в 2019 році японський космічний корабель "Хаябуса-2", пише ВВС. Зазначається, що на Землю вперше потрапила значна кількість матеріалу з астероїда (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У понеділок, 14 грудня, співробітники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) відкрили тільки одну з трьох камер для зразків породи.

Чорні зерна астероїду вони виявили ще біля входу в камеру забору, а всередині містилися також частинки пилу і навіть каміння.

Всього камер три, одна з них повинна бути порожньою, але ще одна – може містити матеріал, який був зібраний під поверхнею Рюгу, але її відкриють пізніше.

Також з відкритою капсули вдалося зібрати газ, який вперше потрапив на нашу планету.

"Хаябуса-2" дістався до астероїда Рюга в червні 2018 року.

Рюгу належить до примітивного класу космічних тіл типу С (вуглецевий). У ранній Сонячній системі вони могли служити постачальниками быльшої частини води на Землю, а також інших інгредієнтів, необхідних для зародження життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капсулу зі зразками грунту Рюгу доставили в Токіо 8 грудня.