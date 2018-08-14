На Землю чекає аномальна спека: з'явився лякаючий прогноз на п'ять років

На Землі протягом найближчих п'яти років очікуються теплі зими та аномальна спека.

До такого висновку прийшли кліматологи, зазначивши, що розробляють новий метод прогнозування температури. Про це повідомляє журнал Nature Communications.

За даними вчених, тренд на аномально високі значення для температури моря зберігатиметься протягом більш тривалого часу. Флоріан Севелл з університету Бреста і Сібрен Дріжфхоут з Метеорологічного інституту Нідерландів розробили кліматичну модель, побудовану на базі математичних принципів.

Вона дозволяє передбачити не тільки середньостатистичні температури і тенденції, а й визначити ймовірність екстремальних сценаріїв.

За словами вчених, в 2018 році виникнення аномальної спеки перевищує 64%, в той час, як у 2019-2020 роках - 58%.

Середні температури будуть вище норми приблизно на 0,1 С°. У зв'язку з цим підвищиться частота посухи та інших погодних аномалій. За попередніми даними, ситуація нормалізується після 2022 року, проте показники в океанах будуть ще довго перевищувати норму.

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