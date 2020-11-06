На Землі знайшли ключ до пошуку життя на Марсі

У пустелі Атакама (Чилі), яка вважається найбільш посушливим місцем на Землі, вчені вивчили грунт, припустивши, що схожа середовище є на Марсі.

У сухому грунті було знайдено різноманітність мікробіоти при практично повній відсутності вологи, пише журнал Nature Scientific Reports. Також в грунті пустелі міститься багато солей та інших речовин, аналогічних тим, що є на Червоній планеті.

Дослідники вивчили склад грунту в найпосушливішому районі пустелі та з'ясували, що на глибині всього 30 см від поверхні знаходиться вологий шар глини. Вологість в ньому підтримується на рівні 78%, і шар повністю ізольований від мінливих і надзвичайно агресивних кліматичних умов самої Атаками.

Вчені пояснили, що глинистий шар багатий смектитом – мінералом, який утримує вологу, в якому живуть принаймні 30 галофільних метаболічно активних видів бактерій та архей. Тому вчені вважають, що якщо мікроорганізми колись існували на Марсі, то їх слід шукати саме в таких шарах.

Відзначимо, що незабаром на Марс вирушать марсоходи, які як раз і будуть шукати біосигнатури в глинистих відкладеннях. Вчені вважають, що на місцях висохлих водойм можуть зберегтися мікроорганізми або їх сліди.

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