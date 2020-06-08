На Землі знайшлося місце з найчистішим повітрям

На Землі виявлено ділянку атмосфери, яку не зачепила діяльність людини. Так, найчистіше повітря на планеті можна знайти в Південному океані на південь від 40 градусів південної широти.

Відкриття зробили вчені з Державного університету Колорадо, повідомляє Phys.org.

Як зазначають автори дослідження, в даному місці не було знайдено аерозолів, що утворюються в результаті антропогенної діяльності та переносяться вітром на великі відстані.

Місце з найчистішим на Землі повітрям Kathryn Moore / Colorado State University

Учені припустили, що повітря над віддаленим Південним океаном, оточуючим Антарктиду, буде найменше піддаватися впливу діяльності людей та пилу з континентів.

Зразки були зібрано під час польових досліджень, судно з ученими пройшло на південь від Тасманії до кромки льоду Антарктики. Проби повітря було взято в морському прикордонному шарі, який має безпосередній контакт з океаном.

За допомогою секвенування ДНК, з'ясувалося, що мікроорганізми в зразках повітря були місцевими, які потрапили туди з навколишнього океану. За словами вчених, повітря над Південним океаном було настільки чистим, що дослідникам не вистачало ДНК для роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Київ очолив світовий антирейтинг із забруднення повітря.