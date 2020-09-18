Сонце вступило у новий 11-річний цикл: що чекає людство

Сонце вступило в новий цикл, який триватиме 11 років. Активність зірки стала рости після мінімуму, який припав на грудень 2019 року.

Про це оголосили експерти з космічної погоди з NASA та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) під час прес-конференції, повідомляється на сайті NASA.

Новий період підвищеної активності Сонця вчені назвали "Сонячний цикл 25". Він буде мати значення для електронних технологій на Землі й астронавтів на орбіті: людей очікують технічні проблеми, до яких необхідно підготуватися.

Так, у періоди найвищої активності на поверхні зірки відбувається більше гігантських вибухів, унаслідок чого Сонце викидає в простір додаткову енергію, світло та плазму сонячної корони.

Потоки елементарних частинок можуть пошкодити астронавтам, яких прикриває магнітне поле Землі, та порушити радіозв'язок.

За прогнозами вчених, пік сонячної активності припаде на липень 2025 року. При цьому новий період активного Сонця обіцяє бути спокійнішим від попереднього, що припав на 2000-ні роки. Однак це не дає гарантії від екстремальних проявів у вигляді спалахів, які можуть призвести до погіршення самопочуття, збоїв у роботі наземних приладів зв'язку та апаратури космічних апаратів.

"Сонце реально впливає на наше життя, і цей вплив нікуди не дінеться", – пояснив Дуг Бісекер, експерт з фізики Сонця з Центру прогнозування космічної погоди при NOAA.

Зараз учені активно готуються до нового циклу активності Сонця. Так, на даний момент створено міжвідомчу наукову групу для прогнозування сонячної погоди і вироблення плану дій.

Як відомо, періоди спокійного і активного Сонця змінюють один одного приблизно кожні 11 років. Про це явище вчені знають давно, але природу його досі не розгадано. У зв'язку з цим фахівці кажуть про "погоду на Сонце".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA показало найдокладніші в історії фото Сонця.