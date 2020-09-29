На Марсі виявили незамерзаючі озера з водою

Поруч з південним полюсом Марса дослідники виявили три підземних озера з рідкою водою.

Про це повідомила BBC. Вчені також підтвердили існування четвертого озера, про яке здогадувалися ще в 2018 році.

Відкриття було зроблено з використанням даних радара космічного корабля Mars Express Європейського космічного агентства (ESA), який знаходиться на орбіті Марса з грудня 2003 року.

Загальна площа, яку займають озера під поверхнею планети, становить 75 тисяч квадратних кілометрів. Найбільше з чотирьох озер знаходиться в центрі системи і має ширину 30 кілометрів.

"Головне озеро оточене більш дрібними водоймами з рідкою водою, але через технічні характеристик радара і його віддаленості від поверхні Марса ми не можемо остаточно визначити, чи пов'язані вони між собою", – заявила Єлена Петтінеллі з Університету Рома Тре в Італії.

Команда запозичила метод, що часто використовується при дослідженні підльодовикових озер в Антарктиді, Канаді і Гренландії за допомогою радіолокаційних зондировщиків, адаптувавши метод для аналізу даних радара.

Вчені відзначили, що на значних глибинах недостатньо тепла, щоб розтопити лід, тому рідка вода повинна містити високі концентрації розчинених солей. Вони можуть значно знизити температуру замерзання води.

Фактично, недавні експерименти показали, що вода з розчиненими солями магнію і перхлората кальцію (хімічна сполука, що містить хлор, пов'язаний з чотирма атомами кисню) може залишатися рідкою при температурі -123 °C.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Марсі вчені знайшли сліди озера, яке в далекій давнині могло бути наповнено водою, придатною для існування життя.