На Марсі сфотографували "різдвяного янгола із серцем"

На південному полюсі Марса астрономи сфотографували унікальне явище – через танення льоду на поверхні планети утворилося зображення у вигляді різдвяного янгола із серцем.

Його вдалося сфотографувати за допомогою корабля Mars Express, повідомляє пресслужба Європейського космічного агентства. Вчені пояснили, що кадр вийшов настільки чітким, оскільки темна поверхня Марса – це дюни, які в основному складаються з пісків, багатих темними породоутворювальними мінералами (піроксеном і олівіном). Вони зустрічаються і на Землі.

Астрономи також розповіли, що південний полюс Марса зазвичай покритий крижаною шапкою товщиною 1,5 км, діаметром близько 400 км і об'ємом 1,6 мільйона кубічних кілометрів. З них трохи більше 12% становить водяний лід. Інша частина шапки в основному складається із "сухого льоду" (твердого діоксиду вуглецю), який замерзає взимку і потім перетворюється на газ влітку.

Оскільки південну півкуля Марса зараз переживає літо, на опублікованих зображеннях показані запаси льоду на південному полюсі планети на найнижчому рівні за рік.

За словами дослідників, рука янгола – це поглиблення, що утворилося в результаті переходу "сухого льоду" в газоподібний стан. А голова і німб є кратером, який виник через зіткнення Марса з іншим космічним тілом. Що стосується серця, то воно – це лінія скель або крутих схилів, створених процесами ерозії.

"Із наближенням свят навіть наші сусіди переймаються духом, про що свідчить ця ідеальна пара святкових силуетів", – підписали унікальні знімки в Європейському космічному агентстві.

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