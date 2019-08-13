На Марсі помітили інопланетян: опубліковані дивні фото

Марсохід NASA нібито зняв дивні кадри, на яких можна побачити силуети інопланетян. Знаменитий "мисливець на неземних істот" Скотт Уорінг впевнений – на фото жінка, чоловік і дитина.

Як написало видання "Life", серед червоного піску і скель на знімках видно три різних об'єкта, які Уорінг назвав артефактами прибульців або статуями (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Дослідник інопланетних форм життя запевнив, що, хоч NASA і видалило фотографію, але пізніше йому вдалося знайти аналогічну.

На Марсе помітили інопланетян Life

"На статуї жінки дуже деталізований зелений халат, на якому навіть можна побачити складки", – підкреслив Уорінг.

Він додав, що на знімку також можна розгледіти довге волосся до плечей, тонку талію, а на піднятій руці видно, де закінчується рукав і починається кисть. Поруч з фігурою жінки знаходиться силует, що нагадує лисого чоловіка, також одягненого в щось зелене.

На думку Уорінг, попереду цих фігур – статуя маленької дитини. Дослідник упевнений, що вона сидить, виставивши ноги попереду, а руки тримає за спиною. Видання додало, що для "непідготовленого ока" побачити щось схоже на людину буде дуже складно.

"Ця жінка на Марсі — буквально марсіанська Мона Ліза. Вона бездоганна у всіх аспектах, але навіть цього факту недостатньо, щоб переконати деяких", – підсумував Уорінг.

Силует інопланетної жінки Life

Як повідомляв OBOZREVATEL, теоретики змови інопланетних цивілізацій знайшли доказ життя на Марсі. Був опублікований ролик з кадрами, зробленими марсоходом, на яких представлений незвичайний об'єкт.

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