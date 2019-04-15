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На Марсі є життя? Знімок NASA викликав ажіотаж

1.5тЧитати матеріал російською

Американець-уфолог Стів Мартін, який розтлумачує зображення Марса, зроблені NASA, побачив на одній із фотографій пінгвіна.

За його словами, це є доказом того, що на "червоній планеті" існує життя, пише Mirror.

Мартін розповів, що він давно намагається знайти сліди інопланетян на Марсі.

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На Марсі є життя? Знімок NASA викликав ажіотаж

NASA/JPL-Caltech / MSSS

"Я завжди думав, що на Марсі було життя, і тепер я думаю, що міг би це довести. Я годинами дивився на зображення NASA, але ніколи не думав, що знайду пінгвіна!" — заявив американець.

На Марсі є життя? Знімок NASA викликав ажіотаж

NASA/JPL-Caltech / MSSS

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року на Марсі приземлилася автоматична міжпланетна станція американського космічного агентства NASA -InSight.

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Тема
космос
Місце
США
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
прикольно но думаю это просто камень случайно принявший такую форму на земле тоже находят такие вещи похожие на кого то
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