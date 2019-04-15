На Марсі є життя? Знімок NASA викликав ажіотаж

Американець-уфолог Стів Мартін, який розтлумачує зображення Марса, зроблені NASA, побачив на одній із фотографій пінгвіна.
За його словами, це є доказом того, що на "червоній планеті" існує життя, пише Mirror.
Мартін розповів, що він давно намагається знайти сліди інопланетян на Марсі.
NASA/JPL-Caltech / MSSS
"Я завжди думав, що на Марсі було життя, і тепер я думаю, що міг би це довести. Я годинами дивився на зображення NASA, але ніколи не думав, що знайду пінгвіна!" — заявив американець.
NASA/JPL-Caltech / MSSS
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року на Марсі приземлилася автоматична міжпланетна станція американського космічного агентства NASA -InSight.
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