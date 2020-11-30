На глибині океану знайшли новий вид хижих тварин. Відео

Олексій Тітофф наука 20:09, 30.11.2020

Біля берегів Пуерто-Ріко на глибині океану було знайдено новий вид реброплавів – Duobrachium sparksae.

Як пише Plankton and Benthos Research, новий вид морських тварин зняли на відео ще в 2015 році. Однак тоді вченим не вдалося зібрати доказів існування нового виду, тому відкриття затяглося на п'ять років.

Реброплавів на глибині близько 4 км нижче рівня моря зняв дистанційно керований робот Deep Discoverer. Завдяки деталізованій оптиці вдалося зняти істот, розмір яких менше міліметра в довжину.

Новий вид реброплавів схожий на цибулину з двома щупальцями. Всього на даний момент відомо близько 150 видів реброплавів. На відміну від медуз, ці морські мешканці м'ясоїдні і зазвичай полюють на дрібних членистоногих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії знайдені нові види тварин.

Також в Японії знайшли новий вид комах, який отримали свою назву в знаменитого монстра Годзілли.

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