На невеликій ділянці дна Тихого океану біля західного узбережжя в Каліфорнії (США) були виявлені декілька тисяч таємничих заглиблень різного розміру.

Причина їхнього виникнення досі не відома. Про це повідомили в Науково-дослідному інституті акваріума затоки Монтерей (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що всі дірки мають витягнуту форму, водночас їхній діаметр становить приблизно 11 метрів, а глибина – до метра. За словами вчених, поки це найбільше зосередження таких об'єктів у Північній Америці.

На дні Тихого океану знайшли тисячі таємничих дірок triphints.ru

Подібні поглиблення на морському дні раніше вже були знайдені й в інших місцях у всьому світі. Лише за останні декілька років фахівці MBARI та інших організацій

виявили більше 5200 таких "віспин" на площі майже 1300 квадратних кілометрів.

Діаметр дірок становить приблизно 11 метрів, а глибина – до метра mbari.org

Найбільші ями, до того ж ідеально круглої форми, сягали у ширину майже 175-ти, а вглиб – п'яти метрів. В основному їхнє походження пов'язане з викидами метану.

Походження дірок пов'язують із викидами метану mbari.org

Однак вчені, які знайшли дірки на дні Тихого океану біля Каліфорнії, стверджують, що не виявили жодних ознак цього газу в донних відкладеннях або у воді в цьому регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, побудований на місці ядерних випробувань США ядерний могильник на Маршаллових островах у Тихому океані почав протікати – із нього випливає радіоактивний плутоній.

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