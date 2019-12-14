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14 грудня • оновлено в 07:17
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На дні Тихого океану знайшли тисячі таємничих дірок

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На невеликій ділянці дна Тихого океану біля західного узбережжя в Каліфорнії (США) були виявлені декілька тисяч таємничих заглиблень різного розміру.

Причина їхнього виникнення досі не відома. Про це повідомили в Науково-дослідному інституті акваріума затоки Монтерей (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що всі дірки мають витягнуту форму, водночас їхній діаметр становить приблизно 11 метрів, а глибина – до метра. За словами вчених, поки це найбільше зосередження таких об'єктів у Північній Америці.

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На дні Тихого океану знайшли тисячі таємничих дірок

На дні Тихого океану знайшли тисячі таємничих дірок

triphints.ru

Подібні поглиблення на морському дні раніше вже були знайдені й в інших місцях у всьому світі. Лише за останні декілька років фахівці MBARI та інших організацій

виявили більше 5200 таких "віспин" на площі майже 1300 квадратних кілометрів.

Діаметр дірок становить приблизно 11 метрів, а глибина – до метра

Діаметр дірок становить приблизно 11 метрів, а глибина – до метра

mbari.org

Найбільші ями, до того ж ідеально круглої форми, сягали у ширину майже 175-ти, а вглиб – п'яти метрів. В основному їхнє походження пов'язане з викидами метану.

Походження дірок пов'язують із викидами метану

Походження дірок пов'язують із викидами метану

mbari.org

Однак вчені, які знайшли дірки на дні Тихого океану біля Каліфорнії, стверджують, що не виявили жодних ознак цього газу в донних відкладеннях або у воді в цьому регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, побудований на місці ядерних випробувань США ядерний могильник на Маршаллових островах у Тихому океані почав протікати – із нього випливає радіоактивний плутоній.

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Автор
Діна Баронова
Місце
США
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Инопланетяне
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Кор Павел
Кор Павел
Ну что довольны, обосрали свои страны, полегчало на душе???
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
...тысячи таинственных дыр... одну из них назвали ukraine - fail state 404....
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чистяков Шурик, не дыра это страна грязных вонючих безродных тупых чурок Раша))))
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