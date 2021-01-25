На дні океану знайдено сотні нових форм життя

У гарячих гідротермальних жерлах глибоководного вулкана Бразерс у Тихому океані знайдено сотні невідомих раніше видів мікроорганізмів.

Як повідомили морські біологи, вулкан Бразерс розташовується на глибині 1830 метрів під поверхнею води, передає PNAS .

У своєму дослідженні вчені використовували дистанційно керованого робота. В отриманих зразках було виявлено 285 раніше невідомих науці мікроорганізмів. Водночас дві різні спільноти мікробів мешкали в різних частинах вулкана Бразерс залежно від бажаних температур і кислотності навколишньої води, підкреслили вчені.

Дослідники пояснили, що знайдені організми – це екстремофіли, які мешкають у тих місцях, які раніше вважали непридатними для життя.

Біологи додали, що їхнє відкриття дає новий інструмент для вивчення найбільш екстремальних місць на нашій планеті. На їхню думку, за вивченими генетичними ознаками певних мікроорганізмів можна дізнатися багато нового про екстремальні умови їхнього середовища існування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на глибині океану знайшли новий вид хижих тварин.