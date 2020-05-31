На борту космічного корабля SpaceX помітили незвичайного "пасажира". Фото
Астронавти NASA вирушили до Міжнародної космічної станції на кораблі Ілона Маска не самі. Крім Дагласа Херлі і Роберт Бенкена, 30 травня в кабіні перебував блискучий іграшковий динозавр.
Він був не пристебнутий і сидів на вільному кріслі в пілотованому Crew Dragon. На цікаву деталь звернули увагу користувачі мережі.
Журналіст Максим Щербина уточнив, що на офіційному сайті Amazon динозавр ідентифікується як Flippables Tremor Dinosaur (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Це не вперше, коли астронавти беруть іграшки в космос. Справа в тому, що коли вони починають плавати, стає зрозуміло, що на кораблі більше немає земної гравітації. Тому іграшки часто називають фізичними індикаторами невагомості.
"Якщо іграшка почала плавати по кабіні, значить, все, невагомість, прилетіли. У 2019 році Маск відправив у космос Earthy – маленьку іграшкову планету Земля. Хоча яка невагомість, які символи, яке мімімі? Всі ми розуміємо, що це лише маркетинг, і вже до завтрашнього ранку всіх динозавриків розкуплять. З Earthy, до речі, так і трапилося", – зазначив Щербина в своєму Facebook.
Динозавр-іграшка не випускається, зате його можна купити на AliExpress за 300-520 гривень залежно від розміру.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 травня космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска відправився у свій перший пілотований політ. Він триватиме близько 19 годин. Астронавти Дуглас Херлі і Роберт Бенкен досягнуть МКС 31 травня о 17:29 за київським часом.
Ілон Маск на пресконференції за підсумками успішного запуску Crew Dragon яскраво відповів на жарт глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна про батут шестирічної давності.
Засновник SpaceX також поділився планами полетіти на Місяць.