Астронавти NASA вирушили до Міжнародної космічної станції на кораблі Ілона Маска не самі. Крім Дагласа Херлі і Роберт Бенкена, 30 травня в кабіні перебував блискучий іграшковий динозавр.

Він був не пристебнутий і сидів на вільному кріслі в пілотованому Crew Dragon. На цікаву деталь звернули увагу користувачі мережі.

Іграшковий динозавр відправився в космос на кораблі Ілона Маска Скріншот відео

Журналіст Максим Щербина уточнив, що на офіційному сайті Amazon динозавр ідентифікується як Flippables Tremor Dinosaur (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Це не вперше, коли астронавти беруть іграшки в космос. Справа в тому, що коли вони починають плавати, стає зрозуміло, що на кораблі більше немає земної гравітації. Тому іграшки часто називають фізичними індикаторами невагомості.

Flippables Tremor Dinosaur на сайті Amazon Скріншот із сайту Amazon

"Якщо іграшка почала плавати по кабіні, значить, все, невагомість, прилетіли. У 2019 році Маск відправив у космос Earthy – маленьку іграшкову планету Земля. Хоча яка невагомість, які символи, яке мімімі? Всі ми розуміємо, що це лише маркетинг, і вже до завтрашнього ранку всіх динозавриків розкуплять. З Earthy, до речі, так і трапилося", – зазначив Щербина в своєму Facebook.

Астронавти NASA Даглас Херлі і Роберт Бенкен

Динозавр-іграшка не випускається, зате його можна купити на AliExpress за 300-520 гривень залежно від розміру.

Flippables Tremor Dinosaur можна купити на AliExpress за 300-520 гривень Скріншот із сайту AliExpress

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