Можна буде повернути мертвих: Китай поділився сенсацією про клонування, відеофакт

У Китаї вчені провели перше успішне клонування кошеня, яким виявився британський короткошерстий.

Послугу запустила компанія Sinogene Biotechnology Company, передає Global Times (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Експеримент з клонування стартував ще у серпні 2018 року за замовленням господаря померлого від хвороби котика. 21 липня 2019 року, через 66 днів після того, як клонований ембріон передали сурогатній матері, на світ з'явилося кошеня на прізвисько Часник (Гарлик).

Гарлик (Часник) - клон кошеня Кадр з відео

За словами головного наукового співробітника Sinogene Biotechnology Company Лая Лянсюе, малюк виглядає ідентично "оригіналу", з єдиною різницею – характер. Але в майбутньому вчені хочуть за допомогою штучного інтелекту зберігати ще й цю рису, щоб тварини мали такі ж спогади, як і їх попередники. Тривалість життя кошеня має бути такою ж, як і у всіх інших представників цієї породи.

У Китаї вже кілька осіб забронювали послугу клонування на випадок смерті своїх улюбленців, при чому коштуватиме це близько 35,4 тисячі доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в Китаї вже проводили успішне клонування. Тоді експериментом стала собака-телезірка.

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