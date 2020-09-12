МКС може зіткнутися з американським супутником – Роскосмос
Російська державна корпорація "Роскосмос" попередила, що 14 вересня Міжнародна космічна станція може зіткнутися з американським супутником BRICSat-2.
Небезпечне зближення прогнозується о 2:23 (за Києвом), сказано в Twitter-акаунті компанії.
Щоб уникнути можливого зіткнення, МКС може зробити маневр ухилення в період із 00:00 до 01:00.
Відомо, що комунікаційний експериментальний супутник BRICSat-2 Військово-морських сил США був виведений на навколоземну орбіту в 2019 році ракетою-носієм Falcon Heavy американської компанії SpaceX. Апарат перетворився в космічне сміття.
У "Роскосмосі" додали, що продовжать моніторинг ситуації.
Як писав OBOZREVATEL, раніше вченим вдалося зафіксувати сплеск гравітаційних хвиль від наймасовішого злиття чорних дір у Всесвіті серед усіх, що коли-небудь спостерігалися.