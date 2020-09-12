МКС може зіткнутися з американським супутником – Роскосмос

Дар'я Дурова наука 00:01, 13.09.2020

Російська державна корпорація "Роскосмос" попередила, що 14 вересня Міжнародна космічна станція може зіткнутися з американським супутником BRICSat-2.

Небезпечне зближення прогнозується о 2:23 (за Києвом), сказано в Twitter-акаунті компанії.

Щоб уникнути можливого зіткнення, МКС може зробити маневр ухилення в період із 00:00 до 01:00.

Відомо, що комунікаційний експериментальний супутник BRICSat-2 Військово-морських сил США був виведений на навколоземну орбіту в 2019 році ракетою-носієм Falcon Heavy американської компанії SpaceX. Апарат перетворився в космічне сміття.

У "Роскосмосі" додали, що продовжать моніторинг ситуації.

Пост пресслужби "Роскосмосу"
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше вченим вдалося зафіксувати сплеск гравітаційних хвиль від наймасовішого злиття чорних дір у Всесвіті серед усіх, що коли-небудь спостерігалися.

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