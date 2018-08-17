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Місяць зблизиться з чотирма планетами: де і коли можна побачити

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Українці зможуть спостерігати в серпні за зближенням Місяця з чотирма планетами.

За даними "Аif.ua", перші "танці" супутника Землі відбудуться 21 серпня. Небесне тіло зблизиться із Сатурном. Проте побачити це явище можна буде тільки за умови ясної погоди.

23 серпня Місяць зблизиться із Марсом, а 27 числа - із Нептуном. І в кінці літа, супутник планети "підійде" до Урану.

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Українцям порадили спостерігати за цими явищами через годину після заходу сонця на відкритому просторі. Найкраще це робити за містом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пройшов зорепад Персеїди. У мережі показали масу фото і відео дивного явища.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Місце
Україна
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