Міноборони США хоче використовувати ракети Маска для доставки вантажів

Міністерство оборони США розпочало співпрацю з компанією Ілона Маска SpaceX, в рамках якого космічні ракети планують використовувати для доставки вантажів в будь-яку точку планети.

У командуванні з питань транспорту заявили, що такий спосіб доставки позбавить необхідності робити зупинки або дозаправки, пише "Голос Америки".

"Комерційне транспортування дозволить швидко перевозить життєво необхідні ресурси з однієї точки в іншу без зупинок і дозаправок. Ця можливість може стати революцією в транспортуванні, яку можна порівняти з винаходом літака", – підкреслили у відомстві.

Перші тести заплановано на 2021 рік. У приклад наводиться можливість доставити транспортний літак.

"Уявіть перевезення вантажу С-17 (Boeing з вантажопідйомністю 77 тисяч кг) в будь-яку точку на планеті менше, ніж за годину. Подумайте про швидкість перевезення вантажів і людей. Тут великий потенціал", – заявив генерал Сухопутних військ США Стівен Лайонз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня в США стартувала важка ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. До цього запуск через різні обставини відкладався.