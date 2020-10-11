Міноборони США хоче використовувати ракети Маска для доставки вантажів
У теорії, важкий вантаж можна доставити в будь-яку точку планети за годину
Для цього не потрібно буде робити зупинки або дозаправки, як у випадку з літаками
Випробування розпочнуться вже в 2021 році
Міністерство оборони США розпочало співпрацю з компанією Ілона Маска SpaceX, в рамках якого космічні ракети планують використовувати для доставки вантажів в будь-яку точку планети.
У командуванні з питань транспорту заявили, що такий спосіб доставки позбавить необхідності робити зупинки або дозаправки, пише "Голос Америки".
"Комерційне транспортування дозволить швидко перевозить життєво необхідні ресурси з однієї точки в іншу без зупинок і дозаправок. Ця можливість може стати революцією в транспортуванні, яку можна порівняти з винаходом літака", – підкреслили у відомстві.
Перші тести заплановано на 2021 рік. У приклад наводиться можливість доставити транспортний літак.
"Уявіть перевезення вантажу С-17 (Boeing з вантажопідйомністю 77 тисяч кг) в будь-яку точку на планеті менше, ніж за годину. Подумайте про швидкість перевезення вантажів і людей. Тут великий потенціал", – заявив генерал Сухопутних військ США Стівен Лайонз.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня в США стартувала важка ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. До цього запуск через різні обставини відкладався.