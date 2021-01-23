Мільярдер пообіцяв 1 млн доларів за відповідь на одне запитання

У США бізнесмен Роберт Бігелоу проводить конкурс із призовим фондом у майже 1 млн доларів. Учасники мають відповісти на запитання: "Чи є життя після смерті?".

Як повідомляє Daily Mail, усі охочі повинні подати заявку до 28 лютого. І до 1 серпня 2021 року треба подати есе на вказану тему. Зазначено, що брати участь можуть тільки вчені з досвідом роботи в галузі неврології та психології.

Нагородою за перше місце буде 500 тисяч доларів, друге – 300 тисяч дол., третє – 150 тисяч дол.

Як розповів сам Бігелоу, пошуком відповіді на життя після смерті він почав цікавитися після смерті його дружини. Даяна Мона Бігелоу померла в лютому 2020 року від кісткового мозку та лейкемії.

"Інститут досліджень свідомості Бігелоу було створено, щоб спробувати провести дослідження можливості виживання людської свідомості після смерті. Якщо це правда, тоді потрібно дослідити, в чому полягає інший бік", – розповідав бізнесмен.

Роберт Бігелоу володіє мережею готелів Budget Suites of America, а також сотнями інших об'єктів. Його проєкти у сфері нерухомості коштують понад мільярд доларів. Друга його сфера діяльності – це аерокосмічна компанія Bigelow Aerospace, що розробила серії надувних космічних середовищ існування, прототипи яких наразі на орбіті Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск оголосив конкурс на 100 мільйонів доларів.