Мікрохвильовку запатентували 75 років тому: правда й міфи про шкоду винаходу

Рівно 75 років тому, 8 жовтня 1945 року, в США було запатентовано мікрохвильову піч. Патент отримав інженер Персі Спенсер, який винайшов прилад абсолютно випадково.

Під час експериментів з "магнетроном" він виявив, що шоколад, який лежав поруч з випромінювачем мікрохвиль, розплавився. А вже 1949 року почалося серійне виробництво мікрохвильових печей. З тих пір час від часу звучать думки про шкоду мікрохвиль для здоров'я людини. Про найпопулярніші міфи, що стосуються небезпеки винаходу, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Продукти в мікрохвильовці втрачають корисні властивості

Як правило, при тепловій обробці в продуктах найбільше руйнується вітамін C. Але відбувається це зазвичай при варінні, оскільки водорозчинні поживні речовини вимиваються киплячою водою. У мікрохвильовці ж втрачається набагато менше цього вітаміну.

Крім того, вчені порівняли поживні властивості овочів, приготованих у мікрохвильовій печі, на пару і в скороварці. Виявилося, що в скороварці овочі втрачали більше корисних для кишечника нерозчинних харчових волокон, ніж у мікрохвильовці й на пару. Також вважається, що в їжі з мікрохвильової печі зберігається більше мікроелементів, поліфенолів і антиоксидантів.

У їжі з мікрохвильовки зберігається більше мікроелементів, поліфенолів і антиоксидантів Unsplash

Їжа з мікрохвильової печі може викликати рак

На сьогоднішній день немає наукових доказів того, що їжа, приготована в мікрохвильовій печі, небезпечна. Вчені пояснюють, що мікрохвильове випромінювання більш швидко нагріває їжу, збільшуючи швидкість руху молекул. Це дійсно може знизити поживну цінність, бо при швидкому розігріві відбувається порушення структури м'язових волокон і структури білка.

Однак жодних небезпечних хімічних речовин при цьому не утворюється. Так, при смаженні їжі утворюється набагато більше шкідливих канцерогенів, ніж у мікрохвильовці.

У мікрохвильовці гинуть мікроби

Проблема в тому, що в НВЧ-печі їжа нагрівається нерівномірно і небезпека зараження зростає. Тому рекомендується перемішувати і перевертати їжу.

Як відомо, більшість бактерій, що викликають отруєння, гинуть при температурі більше 60 градусів. Однак токсини, що виробляються ними, більш стійкі до високих температур і можуть залишатися в їжі навіть після розігріву. Тому несвіжий продукт краще одразу викинути, не ризикуючи здоров'ям.

Немає наукових доказів того, що їжа, приготована в мікрохвильовій печі, небезпечна Pexels

Розігрівати їжу в пластиці в мікрохвильовці небезпечно

Деякі вважають, що при нагріванні в мікрохвильовій печі хімічні речовини з пластику потрапляють до їжі і таким чином підвищують ризик розвитку раку. Однак зараз більшість пластикового посуду виробляється з урахуванням того, щоб він залишався безпечним, піддаючись впливу високих температур.

На такому посуді є позначка про те, що він призначений для НВЧ-печей. Якщо такого значка немає на пластиковому контейнері, розігрійте їжу в посуді зі скла або кераміки.

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