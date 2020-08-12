Метеоритний потік Персеїди досяг піку: яскраві фото та відео зорепаду

Олексій Тітофф наука 09:44, 12.08.2020 Оновлено: 09:44, 12.08.2020

У ніч на 12 серпня в небі спостерігався пік зорепаду Персеїд, який можна було спостерігати неозброєним оком.

Як пише OBOZREVATEL, найкраще метеоритний потік Персеїди спостерігали жителі північних широт в США, Канаді, Мексиці та Центральній Америці. Також зорепад могли спостерігати в Європі, Азії, більшій частині Африки і деяких частинах Південної Америки.

У Міжнародній метеорної організації розповіли, що потужність метеорного потоку досягала 100 метеорів на годину. Така інтенсивність була обумовлена тим, що Земля проходила через найбільшу частину шлейфа комети Свіфта – Таттла.

Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди
Метеоритний потік Персеїди

Як писав OBOZREVATEL:

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