Масове вимирання на Землі катастрофічно прискорилося: похмурий прогноз учених

На Землі відбувається шосте масове вимирання, в результаті якого можуть зникнути сотні видів хребетних.

До такого висновку прийшли екологи з США та Мексики, пише "Новое время", посилаючись на дослідження вчених.

Так, у дослідженні, зокрема, стверджується, що в міру зникнення кожного виду побічні ефекти для сусідніх видів стають все більш явними, оскільки дестабілізовані екосистеми й ослаблені харчові ланцюги роблять виживання інших видів, включаючи людей, "менш гарантованим".

На Землі відбувається масове вимирання Ілюстративне фото / Pixabay

"Те, що ми зробимо, щоб упоратися з поточною кризою вимирання в найближчі два десятиліття, визначить долю мільйонів видів", – каже еколог Херардо Себальос з Національного автономного університету Мексики.

П'ять років тому Себальос керував дослідженням, яке показало, що середня швидкість зникнення видів хребетних (два випадки зникнення ссавців на 10 тисяч видів кожні 100 років) була набагато нижчою, ніж сьогодні, коли втрати зросли приблизно в 100 разів за останнє сторіччя.

"Ми можемо з упевненістю зробити висновок, що сучасні показники вимирання виключно високі, що вони ростуть, і що вони припускають масове вимирання – шосте в своєму роді за 4,5 мільярда років історії Землі", – йдеться в новому дослідженні.

За словами вчених, якщо за все XX століття вимерли 543 види наземних хребетних, то в найближчі двадцять років вимре близько 540 видів. Це означає, що темпи вимирання вже в 117 разів вищі за звичайну швидкість і вищі, ніж власні оцінки дослідників п'ятирічної давності.

Учені пояснюють, що тісна екологічна взаємодія видів, що перебувають на межі зникнення, призводить до спільного вимирання. Тобто одне зникнення породжує інше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про те, що ми живемо в епоху найбільшого вимирання життя, заявив російський вчений і кандидат біологічних наук Ілля Колмановський. Нагадаємо також, учені раніше заявили, що через 100 років на Землі не залишиться комах, і планету наздожене шоста хвиля вимирання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!