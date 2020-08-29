Маск заявив про успішну імплантацію чіпа в мозок

Стартап-компанія Neuralink Ілона Маска успішно імплантувала в мозок двох свиней, а потім витягла без шкоди для тварин безпровідний комп'ютерний чіп.

Про це американський підприємець розповів під час онлайн пресконференції, що проходила в штаб-квартирі Neuralink у Сан-Франциско (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За останній рік ми значно спростили наші системи: тепер вони вміщаються в чіп, який займає менше місця, ніж монета, і його можна повністю приховати при імплантації. Він повністю зіллється з кісткою черепа і буде невидимим ззовні, працюючи цілий день без підзарядки", – зазначив винахідник.

Свиня, якій вживили чіп Скриншот з відео

Маск також показав свиню, в мозок якої імплантовано імплант 8 мм в діаметрі.

"Це як фітнес-трекер у вас у черепі з маленькими проводами. Це здорова і щаслива свиня з імплантом, який стоїть уже два місяці і відмінно працює", – розповів він.

Ілон Маск на пресконференції Neuralink Скриншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, статок голови компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска перевищив $100 млрд. Завдяки цьому він піднявся на четверту сходинку в рейтингу мільярдерів Bloomberg.