Маск назвав терміни, коли відправить людину на Марс

У найближчі чотири – шість років можливо буде відправити людину на Марс.

Про це в Берліні (Німеччина) на церемонії премії "Аксель Шпрінгер" сказав засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск.

"З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить, то, може, і за чотири роки", – зазначив винахідник.

При цьому Маск додав, що вже час протягом наступних двох років на Червону планету може полетіти космічний корабель компанії SpaceX без людей на борту.

Відзначимо, що Маск оголосив про випробуваннях космічної ракетиStarship, що розробляється для польотів на Марс. Крім цього, в США відбувся запуск ракети Atlas V, яка повинна долетіти до Марса в лютому 2021 року.

Крім того, вже зараз вчені придумали, як вирощувати рослини на Марсі. Також на планеті виявили незамерзаючі озера з водою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна підписала угоду з американським космічним відомством NASA про дослідження Місяця, Марса, комет і астероїдів в мирних цілях.