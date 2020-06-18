Марс засяяв зеленим світлом: у чому феномен планети

Вчені вперше зняли зелене світіння в атмосфері Марса, що схоже на земне північне сяйво.

Цей феномен астрономи передбачили ще 1979 року, але зняти його не вдавалося, передає Nature Astronomy. Воно було спричинено взаємодією сонячного світла з киснем у верхніх шарах атмосфери планети.

"Одне з найяскравіших світінь Землі зумовлено нічним небом, а точніше атомами кисню, які випромінюють світло в певному хвильовому діапазоні, чого ніколи не спостерігали навколо інших планет", – пояснив астроном Жан-Клод Жерар.

Зелене світіння Марса NASA

Астрономи зазначили, що сильне зеленувате світіння спостерігалося на висоті приблизно 80 км і варіювалося за інтенсивністю залежно від відстані між Марсом і Сонцем.

Вчені пояснили, що марсіанський феномен дуже схожий на північне сяйво на Землі. У разі потрапляння сонячної радіації в атмосферу Червоної планети, вона розщеплює діоксид вуглецю на чадний газ і кисень. Саме атоми кисню й надають світінню зеленого відтінку.

Прикметний той факт, що марсіанське світіння людському оку було видимим в 16,5 разів інтенсивніше за світіння в ультрафіолеті.

Зелене світіння Марса NASA

"Нам ще потрібно багато чого дізнатися про поведінку атомів кисню, оскільки це дуже важливо для розуміння атомної та квантової фізики", – підсумував Жерар.

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