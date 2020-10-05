Марс уперше за 15 років опиниться максимально близько до Землі

Марс у вівторок, 6 жовтня, максимально близько за останні 15 років підійде до Землі.

Як повідомило видання Sciencealert, відстань Марса від нашої планети досягне всього 62,1 мільйона кілометрів. "Червона планета" цього дня для мешканців Землі стане настільки яскравою, що її можна буде легко побачити з телескопом або без нього.

Також за сприятливої погоди для ока стануть доступними Юпітер і Сатурн, які блищатимуть ближче до горизонту.

За розрахунками дослідників, наступного разу Земля і Марс почнуть зближуватися до 2029 року, що завершиться дуже близьким підходом у 2035 році – відстань сягатиме лише 56,9 мільйона кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поруч із південним полюсом Марса дослідники виявили три підземних озера з рідкою водою.