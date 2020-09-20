Вчені заявили про ефективність вітаміну C і цинку у боротьбі проти грипу

Вчений з університету Гельсінкі, який вивчає вплив цинку та вітаміну C на перебіг грипу, порекомендував приймати ці препарати протягом усього сезону грипу.

Так, як вважає доктор медицини Харрі Хеміля, вітамін C слід приймати великими порціями всю зиму, а не тільки на початку хвороби, а цинк – у вигляді таблеток для розсмоктування, в яких немає цитрату цинку, оскільки він не засвоюється, пише газета Ilta- Sanomat.

На думку лікаря, таблетки з цинком здатні скоротити тривалість хвороби більше ніж на 30%. При цьому, щоб вплинути на перебіг грипу, цинк повинен всмоктуватися при ковтанні.

"Судячи з численних даних, він (цинк, – ред.) знижує симптоми грипу, якщо прийом починати незабаром після початку захворювання", – розповів фахівець в ефірі радіопередачі Yle.

Хеміле також додав, що, згідно з дослідженнями, вживання цинку й вітаміну C у великих дозах виявляється дуже ефективним – зі звичайної їжі людина стільки не отримує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі розповіли про наслідки одночасного зараження на коронавірус і грип.