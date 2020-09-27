LG створила шолом для росту волосся

Анна Паскевич наука 02:48, 28.09.2020

Південнокорейська компанія LG представила прилад для боротьби з облисінням у чоловіків. Він являє собою шолом для стимуляції росту волосся і профілактики їхнього випадання.

Пристрій, що отримав назву Pra.L MediHair, лікує волосяний покрив впливом низькоінтенсивної лазерної терапії, повідомляє Hypebeast.

Як зазначено в повідомленні, цей метод схвалено дерматологами США. Усередині шолома розташовано 146 лазерів і 104 світлодіоди, що стимулюють стовбурові клітини волосяних цибулин.

За словами розробників, гаджет необхідно носити тричі на тиждень протягом 16 тижнів. Клінічні дослідження показали, що в результаті волосся стає густішим, а їхня товщина збільшується.

LG представила прилад для боротьби з облисінням у чоловіків
Lg Electronics

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, жінка з В'єтнаму не стриглася 64 роки і відростила 6-метрове волосся.

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