Лежати і нічого не робити: NASA шукає добровольців для "роботи мрії"

NASA і Європейське космічне агентство (ESA) готові заплатити 19 тисяч доларів (понад 517 тисяч гривень) за "роботу мрії".

Як повідомляє Mirror, тому, хто погодиться на експериментальну вакансію, потрібно буде постійно лежати, дивитися ТБ і читати книги.

Всього для подібної "роботи" відберуть 24 добровольців, готових до психологічних і фізичних навантажень.

Справа в тому, що NASA і ESA хочуть досліджувати, як тривале перебування в умовах штучної гравітації може вплинути на космічні місії в майбутньому.

Протягом двох місяців добровольцям потрібно не вставати з ліжка, при цьому лежати, трохи задерши ноги. Це робиться для того, щоб кров відливала від кінцівок для деградації м'язів.

Час від часу добровольців будуть відвозити в центрифугу, яка буде провокувати зворотний приплив крові до ніг для ефекту гравітації. Таким чином дослідники сподіваються дізнатися, які є переваги в штучній гравітації.

Спільне дослідження-експеримент NASA та ESA проведуть із вересня до грудня 2019 року в Німеччині.

Ecoinsider

Як писав OBOZREVATEL, раніше NASA показало унікальний знімок із меж Сонячної системи. Виявлений астероїд Ultima Thule, який фахівці назвали "крихітним далеким світом", знаходиться на відстані в 4 млрд миль від Сонця й близько 1 млрд миль від Плутона.

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