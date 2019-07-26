Лежали 66 млн років! У Китаї школяр випадково знайшов яйця динозавра. Відео унікальної знахідки

Десятирічний школяр із китайської південної провінції Гуандун знайшов 11 скам'янілих яєць динозавра, вік яких становить не менше 66 мільйонів років.

Дивовижну знахідку Чжан Янчже виявив під час прогулянки з мамою біля моста через річку Дунцзян, пишуть з посиланням на китайські ЗМІ "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Скам'янілість, яку вони помітили біля моста, відразу ж нагадала їм яйце динозавра, тому хлопчик із мамою повідомили у відповідні органи. Як пояснили фахівці, яйця вимила повінь, яка розмила грунт в тому місці.

Яйця динозавра Скріншот з відео

Примітно, що знахідку зробив саме школяр, оскільки через великий інтерес до палеонтології знав, як саме виглядають яйця динозавра.

Прибулі на місце фахівці виявили цілу кладку з 11 яєць діаметром близько 9 сантиметрів кожне, які, за попередніми оцінками, відносяться до пізнього крейдового періоду.

Відзначається, що завдяки складу грунті і підземним водам яйцям вдалося зберегтися майже в первозданному вигляді.

10-річний китайський школяр знайшов скам'янілі яйця динозавра. Вік знахідки - не менше 66 мільйонів років. pic.twitter.com/QLbUJW3V64 - РЕН ТВ | Новини (@rentvchannel) July 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на заході Португалії вчені виявили найдавніші на Землі скам'янілі яйця крокодилів. Вони були відкладені 152 млн років тому.

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