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Лежали 66 млн років! У Китаї школяр випадково знайшов яйця динозавра. Відео унікальної знахідки

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Десятирічний школяр із китайської південної провінції Гуандун знайшов 11 скам'янілих яєць динозавра, вік яких становить не менше 66 мільйонів років.

Дивовижну знахідку Чжан Янчже виявив під час прогулянки з мамою біля моста через річку Дунцзян, пишуть з посиланням на китайські ЗМІ "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Скам'янілість, яку вони помітили біля моста, відразу ж нагадала їм яйце динозавра, тому хлопчик із мамою повідомили у відповідні органи. Як пояснили фахівці, яйця вимила повінь, яка розмила грунт в тому місці.

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Яйця динозавра

Яйця динозавра

Скріншот з відео

Примітно, що знахідку зробив саме школяр, оскільки через великий інтерес до палеонтології знав, як саме виглядають яйця динозавра.

Прибулі на місце фахівці виявили цілу кладку з 11 яєць діаметром близько 9 сантиметрів кожне, які, за попередніми оцінками, відносяться до пізнього крейдового періоду.

Відзначається, що завдяки складу грунті і підземним водам яйцям вдалося зберегтися майже в первозданному вигляді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на заході Португалії вчені виявили найдавніші на Землі скам'янілі яйця крокодилів. Вони були відкладені 152 млн років тому.

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Тема
Новини світу
Місце
Китай
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