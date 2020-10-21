Космічний зонд NASA вперше зібрав грунт з астероїда. Відео
Американський космічний зонд Osiris-REx, який знаходився біля астероїда Бенну, 21 жовтня знизився до його поверхні і взяв проби грунту.
Вся операція зайняла 10 секунд. Це стало першою місією по поверненню на Землю зразків ґрунту астероїда, повідомили в пресслужбі NASA (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Відзначається, що зонд збирав грунт в автономному режимі, оскільки 18-хвилинна затримка в проходженні сигналу зв'язку до Землі, що знаходиться в 333 млн км, не дозволяла провести операцію вручну.
Проби будуть доставлені 24 вересня 2023 року. Вчені вважають, що їх вивчення дозволить дізнатися ранню історію формування Сонячної системи.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за день до виборів президента США, 2 листопада, на Землю може впасти астероїд 2018VP1. До планети він мчить зі швидкістю понад 40 000 км/год.