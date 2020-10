Космічний зонд NASA вперше зібрав грунт з астероїда. Відео

Американський космічний зонд Osiris-REx, який знаходився біля астероїда Бенну, 21 жовтня знизився до його поверхні і взяв проби грунту.

Вся операція зайняла 10 секунд. Це стало першою місією по поверненню на Землю зразків ґрунту астероїда, повідомили в пресслужбі NASA (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що зонд збирав грунт в автономному режимі, оскільки 18-хвилинна затримка в проходженні сигналу зв'язку до Землі, що знаходиться в 333 млн км, не дозволяла провести операцію вручну.

Проби будуть доставлені 24 вересня 2023 року. Вчені вважають, що їх вивчення дозволить дізнатися ранню історію формування Сонячної системи.

