Космічна скеля на великій швидкості наблизиться до Землі 8 вересня

До Землі з великою швидкістю наближається великий астероїд 2020 PT4, який пролетить повз нашу планету у вівторок, 8 вересня, і попрямує у бік Місяця.

Про це повідомив Express. Астероїд є космічною скелю довжиною 36 метрів і не відноситься до класу потенційно небезпечних.

У NASA заявили, що тіло рухається зі швидкістю 12,6 кілометра на секунду, або 45 360 кілометрів на годину.

Космічний камінь пролетить на відстані майже в 5 разів більшій, ніж відстань від Землі до Місяця, а точніше – 1 888 153 кілометри. Проте вчені називають його об'єктом, який зближується із Землею.

Навіть якщо астероїд зіткнеться із Землею – а NASA стверджує, що цього не станеться – це не буде небезпечним для життя подією.

За своїм наслідком воно буде аналогічним вибуху метеора над Челябінськом в 2013 році, коли повибивало шибки в будинках, і різні травми отримали близько тисячі осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Землі загрожують 11 астероїдів, які були невідомі вченим. З одним з таких рано чи пізно зіткнеться наша планета.