Комета Neowise прощається із Землею: найяскравіші фото і відео
У четвер, 23 липня, комета Neowise пройде на мінімальній відстані від Землі.
Комета буде всього в 103 млн км від нашої планети, після чого почне віддалятися (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Небесне тіло можна побачити на вечірньому небі і в першу половину ночі між Капеллою (найяскравішою зіркою сузір'я Візник) і Великою Ведмедицею за допомогою будь-якого оптичного приладу, наприклад бінокля.
Neowise було виявлено астрономами в кінці березня. Це одна з небагатьох комет, яку можна побачити неозброєним оком у XXI столітті.
Космонавт Іван Вагнер назвав Neowise найяскравішою за останні сім років. "Її хвіст добре видно з космічної станції!" – сказав він.
За розрахунками, наступного разу комета повернеться в Сонячну систему через 6 800 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Neowise вже встигли сфотографувати над кількома містами України, зокрема над Києвом, Харковом, Запоріжжям і Миколаєвом.
Також опубліковані унікальні фото комети Neowise на тлі червоних спрайтів.