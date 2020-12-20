Коли алкоголь найбільш небезпечний у житті людини: дослідження

Вчені визначили три періоди в житті людини, коли алкоголь для її організму є найбільш небезпечним.

Це, зокрема, час від зачаття до народження дитини, вік від 15 до 19 років, а також вік старше 65 років. Такого висновку дійшли фахівці з Великобританії і Австралії, роботу яких наводить ScienceDaily з посиланням на The BMJ.

Учені зазначають, що вживання алкогольних напоїв у ці періоди часу може серйозно нашкодити розумовим здібностям і викликати психічні розлади.

А в літньому віці спиртне є одним з головних чинників розвитку деменції.

Під час вагітності вживання міцних напоїв може призвести до зменшення обсягу мозку плода і викликати в нього когнітивні порушення. Слабоалкогольні напої в цей період можуть значно погіршити поведінкові наслідки в майбутньої дитини.

Що стосується підлітків, у них вживання спиртного може також може спровокувати зменшення мозку, а ще послабити розвиток білої речовини, необхідної для його нормальної роботи.

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