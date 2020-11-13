Кліматична система Землі пройшла точку неповернення: вчені спрогнозували глобальну катастрофу

Вчені з Норвегії з'ясували, що навіть за умов повного припинення викиду парникових газів в 2020 році температура на Землі продовжить підніматися ще не менше ста років.

Про це сказано в дослідженні вчених, опублікованому в журналі Scientific Reports. Автори роботи припустили, що кліматична система нашої планети пройшла точку неповернення.

Йорген Рандерс та Ульріх Голуке з Норвезької школи бізнесу BI побудували прогноз кліматичних змін на Землі до 2500 року, використовуючи для цього модель ESCIMO.

Вчені дійшли висновку, що в разі повного припинення викиду парникових газів в цьому році їхня концентрація зменшиться за десять років до рівня, коли людство не почало розвивати промислову індустрію.

Однак глобальне потепління при цьому не зупиниться через три чинники.

По-перше, в атмосфері вже накопичилося дуже велика кількість водяної пари. По-друге, продовжиться танення вічної мерзлоти. Третім фактором є зниження відношення відбитої радіації поверхнею планети до сумарної радіації Сонця.

Таким чином, за прогнозом вчених, до 2500 року глобальна температура на поверхні Землі в три рази перевищить нинішню, а рівень води в світовому океані підніметься в два рази порівняно до 1850 року.

Якщо ці прогнози вірні, то для зниження глобальної температури і збереження рівня моря на колишньому рівні, необхідно не тільки припинити викиди парникового газу, але і витягувати з земної атмосфери вуглекислий газ з подальшою його утилізацією. Річний обсяг повинен скласти не менше 33 гігатонн.

Як писав OBOZREVATEL, якщо не почати боротися з глобальним потеплінням прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім для людства. Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.