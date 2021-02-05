Китайський зонд надіслав перші детальні фото Марса

Китайський зонд Tianwen-1 зробив перший знімок Марса на відстані 2,2 млн кілометрів.

Як повідомляє Global Times, апарат пролетів близько 465 мільйонів кілометрів. Зонд відлетів на більш 184 млн км від Землі. І станом на вечір п'ятниці, 5 лютого, "Тяньвень-1" знаходиться на відстані 1,1 млн км від Червоної планети.

Tianwen-1 запустили 23 липня 2020 року за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" з космодрому Веньчан, розташованого в провінції Хайнань.

В середині лютого зонд наблизиться до Марсу. Апарат важить 5 тонн: 1,3 тонни доводиться на посадковий модуль і 3,7 тонни на орбітальну станцію. Зонд оснащено 13 сучасними вимірювальними приладами.

Також під час космічної місії буде здійснена посадка на Марс. Вчені мають намір шукати ознаки життя на планеті і встановити чи може планета бути придатна для колонізації.

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