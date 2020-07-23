Китай запустив історичну місію на Марс: що шукатимуть на червоній планеті

Китай успішно відправив у космос свій перший зонд із дослідження Марсу "Тяньвень-1", запуск якого відбувся вранці 23 липня.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа", публікуючи в Twitter фото й відео з місця знакової події (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що велика ракета-носій "Чанчжен-5", із космічним апаратом масою майже 5 тонн на борту злетіла в небо з космодрому Веньчан у південній провінції Хайнань. Подивитися на це видовище прийшли сотні людей.

Китай уперше в історії запустив місію на Марс (Twitter China Xinhua News)

Китайці сподіваються, що зонд досягне Марсу через сім місяців – у лютому 2021 року. На орбіті цієї планети космічна станція пробуде два місяці, а в квітні висадить на неї марсохід, який займеться вивченням поверхні та пошуком води.

Зонд із дослідження Марсу "Тяньвень-1 запустили в космос 23 липня (Twitter China Xinhua News)

"Китай успішно запустив дослідження Марсу, прагнучи завершити орбіту, приземлення й пересування за одну місію і зробити перший крок у своєму планетарному дослідженні сонячної системи", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що назва місії "Тяньвень-1" у перекладі з китайської означає "Запитування до небес". Її мета – відправити на Марс одночасно орбітальний апарат, посадкову платформу й марсохід. Як пише The Alpha Centauri, вона передбачає власні системи посадки та зв'язку (у співпраці з ЄКА), а також ровер, який важчий за американські апарати другого покоління Spirit і Opportunity.

Передбачається, що "Тяньвень-1 має досягнути Марсу в лютому 2021 року (Twitter China Xinhua News)

Основне завдання місії полягає у всебічному дослідженні червоної планети, всю роботу можна розбити на п'ять основних менших завдань:

дослідження морфологічної і геологічної будови Марсу;

дослідження характеристик ґрунту й розподілу покладів водяного льоду;

аналіз складу поверхні;

вимірювання параметрів іоносфери і характеристик марсіанського клімату та навколишнього середовища;

вивчення магнітних і гравітаційних полів Марсу, а також дослідження внутрішньої структури планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня Китай успішно запустив космічний корабель нового типу за допомогою ракети-носія Long March-5B ("Чанчжен-5B").