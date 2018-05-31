Кінець світу: в мережі показали, як загине людство

Людство може припинити своє існування в результаті Великого розриву.

Кінець світу, змодельований вченими, показав "Яндекс".

В теорії існування світу може завершити темна енергія, говориться в сюжеті. Темна енергія має постійну щільність, яка дорівнювати -1 або більше або менше -1.

Одна з версій апокаліпсису каже, що Всесвіт завершить існування в Великому розриві. Це можливо, якщо щільність темної матерії менше -1. Всі галактики будуть розлітатися зі зростаючою швидкістю, яка поступово досягне світловий.

Через 80 мільярдів років вони будуть настільки далеко, що ми просто їх не побачимо. Сонце тоді стане білим карликом, а планети Сонячної системи розлетяться по Всесвіту приблизно за 3 місяці до розриву.

За годину до фіналу планети розірвуться, а за наносекунди до кінця світу будуть знищені атоми. Це буде кінець всьому Всесвіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше вчені пообіцяли неминучий кінець світу .