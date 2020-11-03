Кажани можуть передбачати майбутнє, щоб полювати – дослідження

Дослідники Університету Джона Хопкінса виявили, що кажани можуть передбачати майбутнє, щоб полювати на свою здобич.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Proceedings, комахоїдні кажани використовують відлуння для створення тривимірної моделі світу навколо них, коли вони літають, і використовують ці знімки світу для прогнозування шляху своєї здобичі.

Хоча кажани насправді не є ясновидицями, ті з них, які вистежують комах, є дуже точними мисливцями, які покладаються не тільки на візуальні підказки.

"Ми вивчаємо кажанів, але насправді нас більше цікавлять більш серйозні і загальні питання. Одне з питань полягає в тому, як тварини можуть використовувати інформацію, яку вони отримують через свої органи чуття, і обробляти її з плином часу для прогнозів про те, що відбудеться в майбутньому", – сказала головний дослідник Синтія Мосс.

Кажани полюють з використанням ехолокації, процесу, за допомогою якого вони випромінюють ультразвукові сигнали і використовують інформацію від відлуння, що повертається, наприклад, скільки часу потрібно, щоб відлуння повернулося до них, щоб створити "тривимірний запис світу навколо них". Але в цих моделях світу є прогалини, оскільки відлуння відбивається від дерев і інших об'єктів на шляху кажанів.

Вчені перевірили, чи можуть кажани робити дискретні знімки, щоб скласти прогнозну модель того, де в кінцевому підсумку опиниться переслідуваний ними об'єкт.

Команда дослідників навчила кажанів сидіти на платформі в своїй лабораторії, поки вони контролювали шлях комахи, за яким вони будуть ганятися. Навколишнє середовище дозволяло контролювати швидкість руху комахи. Потім вони уважно спостерігали за кажанами за допомогою високошвидкісної камери.

"Ми виявили, що кажани не просто використовували ехо-інформацію, що поверталася, але фактично оцінювали, де буде ціль у майбутньому", – сказав один з учених.

За його словами, кажани зробили це, оцінивши швидкість, з якою рухалася комаха, а також положення, в якому повинна була опинитися ціль, навіть коли ехолокація була заблокована на мить.

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