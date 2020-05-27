Історичний запуск Crew Dragon скасували за 16 хвилин до старту
Перший пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска скасовано.
Таке рішення було ухвалено за 16 хвилин до старту через складні погодні умови.
Тепер технічному персоналу доведеться викачувати назад паливо, яким уже встигли заправити корабель, і діставати астронавтів.
Наступного разу корабель спробують запустити в суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом.
Нагадаємо, що запуск повинен був відбутися о 23:33 за київським часом 27 травня. Під час підготовки до польоту не було жодних проблем, крім складних погодних умов.
Детальніше про те, чому цей запуск є історичним і як проходила підготовка, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.