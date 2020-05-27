Історичний запуск Crew Dragon скасували за 16 хвилин до старту

Перший пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon компанії S paceX Ілона Маска скасовано.

Таке рішення було ухвалене за 16 хвилин до старту через складні погодні умови.

Тепер технічного персоналу доведеться викачувати назад паливо, яким вже встигли заправити корабель, і діставати астронавтів.

Наступного разу корабель спробують запустити в суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом.

Нагадаємо, що запуск повинен був відбутися о 23:33 за київським часом 27 травня. Під час підготовки до польоту не було ніяких проблем, крім складних погодних умов.

Детальніше про те, чому цей запуск є історичним і як проходила підготовка читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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