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27 травня • оновлено в 23:50
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Історичний запуск Crew Dragon скасували за 16 хвилин до старту

5.3т
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Перший пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon компанії S paceX Ілона Маска скасовано.

Таке рішення було ухвалене за 16 хвилин до старту через складні погодні умови.

Історичний запуск Crew Dragon скасували за 16 хвилин до старту

Тепер технічного персоналу доведеться викачувати назад паливо, яким вже встигли заправити корабель, і діставати астронавтів.

Наступного разу корабель спробують запустити в суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом.

Нагадаємо, що запуск повинен був відбутися о 23:33 за київським часом 27 травня. Під час підготовки до польоту не було ніяких проблем, крім складних погодних умов.

Детальніше про те, чому цей запуск є історичним і як проходила підготовка читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Юрій Сергієнко
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