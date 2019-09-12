Шведський вчений запропонував незвичайний спосіб боротися з глобальною зміною клімату: їсти людське м'ясо.

Професор і дослідник Стокгольмської школи економіки Магнус Содерлунд вважає, що вживання в їжу плоті мертвої людини могло б допомогти врятувати цілу расу, написало видання New York Post.

На його думку, "консервативні" табу проти канібалізму згодом можуть змінитися, якщо люди просто спробують їсти людське м'ясо.

Вчені вигадали дивний порятунок клімату

Сам же професор на питання, чи буде він особисто вживати людську плоть, відповів, що "відкритий для цієї ідеї".

Також Содерлунд запропонував більш правдоподібні варіанти, наприклад, поїдання домашніх тварин і комах. Однак, перш ніж таке м'ясо стане кулінарним трендом, потрібно не забувати, що канібалізм потенційно небезпечний для здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість страв у абсолютно легальному японському ресторані "Їстівний брат", де подавали людське м'ясо, варіювалася від 100 до 1000 євро за порцію в 2017 році.

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