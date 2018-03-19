"Існування паралельних всесвітів": з'явилася остання стаття Хокінга

Фізик-теоретик і популяризатор науки Стівен Хокінг, який помер у середу, 14 березня, незадовго до смерті виклав у мережу свою останню роботу.

Наукову статтю, присвячену можливості існування паралленьних всесвітів вчений виклав в архів електронних препринтів, і в останній раз правки в неї були внесені 4 березня, за 10 днів до смерті вченого. Про це повідомляє УНІАН.

Стаття під назвою "A Smooth Exit from Eternal Inflation" написана в співавторстві з Томасом Хертог з Льовенського католицького університету, і буде опублікована після рецензування в одному з відомих наукових журналів. Робота закладає теоретичну основу і математичний апарат, який може бути використаний у майбутньому для експериментального підтвердження гіпотези множинних всесвітів.

Стівен Хокінг Napalete.sk

Згідно з даними, опублікованими в науковій роботі, довести гіпотезу можна шляхом відправки нової космічної місії, яка буде шукати певні характеристики мікрохвильового випромінювання в космосі. За словами Хертога, робота покликана "перетворити ідею мультиверсу в перевірену наукову конструкцію".

Співавтора зазначив, що він особисто незадовго до смерті зустрічався з Хокінгом для обговорення останнього варіанту статті.

Як повідомляв "Обозреватель", у мережі з'явилося останнє інтерв'ю зі Стівеном Хокінгом.