Інтернет по всьому світу! SpaceX здійснила новий прорив для людства

У вівторок, 7 січня, в США ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє пресслужба американської компанії SpaceX.

"Успішне розгортання 60 супутників Starlink підтверджено!" – йдеться у зверненні.

Зазначається, що ракета стартувала о 4:19 за Києвом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Ракетний ступінь здійснив керовану посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Додамо, що для цієї установки це вже четвертий політ.

Starlink – супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів планети широкосмуговим доступом до інтернету. Супутники працюватимуть на орбіті на висоті 290 кілометрів.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI - SpaceX (@SpaceX) 7 січня 2020 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада компанія знаменитого розробника Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з максимальним у історії вантажем.

