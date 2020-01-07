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7 січня • оновлено в 13:36
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Інтернет по всьому світу! SpaceX здійснила новий прорив для людства

2.5т
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У вівторок, 7 січня, в США ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє пресслужба американської компанії SpaceX.

"Успішне розгортання 60 супутників Starlink підтверджено!" – йдеться у зверненні.

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Зазначається, що ракета стартувала о 4:19 за Києвом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Ракетний ступінь здійснив керовану посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Додамо, що для цієї установки це вже четвертий політ.

Starlink – супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів планети широкосмуговим доступом до інтернету. Супутники працюватимуть на орбіті на висоті 290 кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада компанія знаменитого розробника Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з максимальним у історії вантажем.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
интернет ракети SpaceX
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