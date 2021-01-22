Ілон Маск оголосив конкурс на 100 мільйонів доларів

Засновник компанії Space X Ілон Маск пообіцяв 100 мільйонів доларів (понад 2,8 млрд гривень) тому, хто придумає найкращу технологію уловлювання вуглецю.

Про це винахідник, підприємець, інвестор, інженер і мільярдер Маск повідомив у себе в Twitter. Подробиці конкурсу він повідомить наступного тижня.

"Я жертвую 100 мільйонів доларів на приз за найкращу технологію уловлювання вуглецю. Подробиці наступного тижня", – написав Маск.

Скриншот. twitter.com/elonmusk

Під публікацією користувачі соціальної мережі запропонували йому пожертвувати ці гроші на боротьбу з коронавірусом і закупівлю вакцин.

"Чому б вам не зайнятися вакциною від коронавірусу, вам не здається, що зараз це трохи важливіше?" – звернулися до Маска.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Ілон Маск за день втратив 14 млрд доларів і більше не найбагатший на планеті. Акції Tesla впали на 7%, що і призвело до зниження капіталу Маска до 176,2 млрд доларів.