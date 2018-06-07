Іде катастрофа: вчені передбачили масову загибель через глобальне потепління

Глобальне потепління вже принесло перші трагічні наслідки на планеті.

Так, міжнародна група вчених під керівництвом Джулії Перріш з Вашингтонського університету знайшла зв'язок між масовою загибеллю птахів на Західному узбережжі США з підвищенням температури океану, пише "Лента.ру".

У 2014 році берег від Каліфорнії до Британської Колумбії виявився усипаний 250-500 тисячами мертвих алеутських пижиків.

Учені з'ясували, що саме в той період поверхневі води біля тихоокеанського узбережжя різко потеплішали через зниження відтоку тепла в атмосферу. У результаті загинув зоопланктон, а птиці залишилися без засобів до існування.

Дослідники прогнозують, що подібні випадки будуть повторюватися, оскільки наслідки від глобального потепління стають все більш вираженими.

У майбутньому, вважають фахівці, вся північна частина Тихого океану, ймовірно, значно потеплішає, і подія 2014 роки є свого роду "природним експериментом", за результатами якого можна передбачити наслідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські та німецькі вчені визначили чотири найбільш ймовірні сценарії розвитку людства і інопланетних цивілізацій, більшість з яких закінчується колапсом.